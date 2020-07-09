Полиция подтвердила, что мэра Сеула нашли мёртвым

Мэра столицы Южной Кореи Пак Вон Суна нашли мёртвым в городском парке Пугаксан. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные полиции.

Об исчезновении градоначальника сегодня сообщила его дочь. Чиновника искали полиция, беспилотники и собаки. Известно, что перед уходом из дома Пак Вон Сун оставил записку, похожую на завещание, а его телефон после этого оказался выключен.