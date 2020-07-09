Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Полиция подтвердила, что мэра Сеула нашли мёртвым

Пак Вон Сун занимал пост с 2011 года.

571
Post cover

Фото © "Википедия"

Мэра столицы Южной Кореи Пак Вон Суна нашли мёртвым в городском парке Пугаксан. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные полиции.

Об исчезновении градоначальника сегодня сообщила его дочь. Чиновника искали полиция, беспилотники и собаки. Известно, что перед уходом из дома Пак Вон Сун оставил записку, похожую на завещание, а его телефон после этого оказался выключен.

Позже СМИ выяснили, что накануне секретарь обвинила мэра Сеула в сексуальных домогательствах. Девушка представила переписку в качестве доказательства и заявила, что жертв может быть больше.

Выбор редакции

Loading...