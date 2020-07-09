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Томский губернатор уволил главу облздрава за появившиеся в Сети фотографии из морга

Он также потребовал установить в учреждении пропускной режим и видеонаблюдение.

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Фото © Twitter / NewsUpdate24

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности главу местного Департамента здравоохранения. Причиной тому стали фотографии якобы мешков с трупами погибших от коронавирусной инфекции в одном из моргов столицы региона.

— У меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?приводит слова Жвачкина пресс-служба администрации области.

При этом губернатор не стал опровергать появившуюся в Сети информацию. Он подчеркнул, что для проверки была создана специальная комиссия, которая в ближайшее время закончит работу и установит достоверность фотографий. В то же время в оперштабе заявили, что снимки действительно подлинные, но в мешках вовсе не трупы, а ветошь, предназначенная на выброс.

Жвачкин добавил, что уволил главу облздрава за бардак на важном объекте, а также потребовал в кратчайшие сроки установить в морге пропускной режим и наладить систему видеонаблюдения.

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