Попугай обыграл детей и студентов Гарварда в "напёрстки"

Исследователи Гарварда провели испытание, в котором принял участие 21 студент, 21 ребёнок в возрасте от шести до восьми лет и 22-летний африканский серый попугай (жако) Гриффин. Эксперимент представлял собой игру в "напёрстки", с помощью которой сравнили навыки памяти птицы и человека.

Участники испытания должны были сказать, под какой чашкой скрывается помпон того или иного цвета. При этом количество помпонов увеличивали, а чашки несколько раз меняли местами. В награду за участие попугаю давали кешью.

Всего попугай сыграл в 156 раундах игры, из которых 120 — со студентами, а 36 — с детьми. В итоге точность Гриффина была на уровне или даже выше, чем у взрослых, при этом малышей птица превзошла полностью.

Стоит отметить, что внимательность попугая снижалась при увеличении задействованных параметров: количество помпонов и передвижения чашек.

Такие результаты показывают, что манипулирование визуальными представлениями рабочей памяти является древней способностью, которая со временем эволюционировала. А берёт она своё начало ещё в те времена, когда люди и попугаи имели общего предка — более 300 миллионов лет назад.

Птицы так хорошо справляются с поставленной задачей, потому что их мозг плотно заполнен нейронами, несмотря на то что размером он со скорлупу грецкого ореха.