Погребняк прикончил "Динамо" победным голом в первом матче после коронавируса

Судьбу матча 27-го тура между "Уралом" и "Динамо" решил экс-нападающий сборной России Павел Погребняк. 36-летний форвард вышел на замену на 79-й минуте встречи, а уже в добавленное ко второму тайму время оказался героем встречи: он лучше всех сориентировался в штрафной после навеса с фланга и мастерским ударом с разворота принёс победу своей нынешней команде над бывшей.