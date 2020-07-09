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Погребняк прикончил "Динамо" победным голом в первом матче после коронавируса

Опытный нападающий справился с болезнью месяц назад.

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Судьбу матча 27-го тура между "Уралом" и "Динамо" решил экс-нападающий сборной России Павел Погребняк. 36-летний форвард вышел на замену на 79-й минуте встречи, а уже в добавленное ко второму тайму время оказался героем встречи: он лучше всех сориентировался в штрафной после навеса с фланга и мастерским ударом с разворота принёс победу своей нынешней команде над бывшей.

Гол в ворота "Динамо" стал для Погребняка первым в 2020 году. Месяца назад он вылечился от коронавируса.

Благодаря подвигу Погребняка екатеринбургский "Урал" обошёл столичные "Динамо" и "Спартак" в турнирной таблице РПЛ и на данный момент занимает седьмое место.

РПЛ, 27-й тур.

"Урал" — "Динамо" — 2:1.

Голы: Эль-Кабир 22' (1:0), Емельянов 31' (1:1, автогол), Погребняк 90+2' (2:1).

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