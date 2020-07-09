Продал Зинченко в "Манчестер Сити" и поднял с нуля футбол в Уфе. Кого Федун нанял спасать "Спартак"?

Футбольным фанатам имя Шамиля Газизова хорошо знакомо. Он олицетворение башкортостанского футбола. "Уфа" была создана в 2009-м под названием "Башинформсвязь-Динамо" на основе двух любительских команд "Динамо" и "Таксист". Спустя год команду переименовали в "Уфу" и поставили цель — выйти в ФНЛ (вторая по силе лига). Газизов изначально занимал должность председателя Федерации футбола Башкортостана, вплотную заниматься клубом он стал двумя годами позже — уже как генеральный директор.

В первый год существования "Уфа" заявилась сначала в Профессиональную футбольную лигу, а в 2012-м вышла в ФНЛ. Тогда "Уфа" заняла второе место в ПФЛ, но получила путёвку благодаря тому, что "Динамо Брянск" лишилось лицензии.

В дебютном для себя сезоне в ФНЛ "Уфа" заняла шестое место, а уже на следующий год команда стала четвёртой и получила право сыграть в стыковых матчах за попадание в РПЛ. Это был 2014 год. "Уфа" удачно сыграла с "Томью" и впервые в истории вышла в высшую лигу. С тех пор "Уфа" в чемпионате России — крепкий середняк. Наивысшее достижение команды — шестое место и выход в квалификацию Лиги Европы.

Главные звёзды "Уфы"

"Уфа" Газизова всегда славилась своими молодыми талантами. Нет, это не игроки местной академии. Это футболисты, которых он примечал и звал в команду. В "Уфе" они ярко себя проявили и получили отличные предложения. Самая главная звезда, конечно, это 23-летний украинец Александр Зинченко. Газизов взял его из молодёжной команды донецкого "Шахтёра" в 2015 году. Яркая игра молодого футболиста заставила о себе говорить моментально. Спустя всего год его пригласил сам Пеп Гвардиола к себе в "Манчестер Сити". Правда, первый сезон украинский футболист провёл в аренде у ПСВ, но зато теперь Зинченко — двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии!

— Это было бомбически, я сам не верил до конца. Все думали, что мы хайпуем, — рассказывал тогда сам Газизов о трансфере Зинченко. — Договорились сначала в Уфе, потом по телефону, а подписали документы в обычном отеле в Барселоне. Зинченко проходил там медосмотр. Торговались недолго, они сделали предложение, от которого сложно отказаться. Кстати, лучшее предложение поступало от "Борнмута", но Саша сказал: "Нет, Гвардиола". Он как чувствовал, что Гвардиола будет его любить.

Ещё один удачный трансфер был с голкипером Андреем Лунёвым. В 2017 году перспективного вратаря у "Уфы" купил петербургский "Зенит". Сейчас Лунёв — основной игрок сине-бело-голубых и регулярно вызывается в сборную России.

Полузащитник Иван Обляков — основной игрок московского ЦСКА, он тоже раскрылся в "Уфе". Полузащитник Дмитрий Стоцкий в 2018-м покинул "горожан" и перешёл в "Краснодар". Воспитанник столичного "Динамо" Дмитрий Живоглядов своей команде не пригодился. Его взяла "Уфа", а теперь он играет в "Локомотиве". Из "Уфы" в "Динамо" перешёл форвард Сильвестр Игбун, который ярко проявил себя в башкортостанской команде. В этот список можно внести и Игоря Дивеева (ЦСКА), и Данилу Кругового (игрок "Зенита", на правах аренды выступает в "Уфе").

"Уфа" регулярно выдаёт качественных игроков топ-командам. Федун всё это прекрасно понимал и видел, поэтому кандидатура Газизова оказалась самой лучшей в сложившихся обстоятельствах. Получится ли у Газизова в "Спартаке"? Не будут ли на него давить? И, главное, сколько дадут времени на построение команды? Это мы узнаем позже.

После игры с "Ростовом" Газизов зашёл в раздевалку к игрокам "Уфы", чтобы попрощаться. Подробнее рассказал в своём инстаграме главный тренер Вадим Евсеев.

— После игры с "Ростовом" Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от "Спартака", думал над ним и решил уйти — для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, "Уфа" растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент, — отметил Евсеев. — Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в "Спартаке". За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру, и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из "Уфы", если бы это привело к проблемам у клуба.