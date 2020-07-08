Дикий медведь проучил назойливую туристку, решившую устроить с ним фотосессию — видео

В Сети стало вирусным видео, записанное близ города Бакэу, Румыния, пишет Daily Mail. На его кадрах видно, как безрассудная туристка собирается устроить фотосессию с медведем, который сидит на обочине. Девушка вплотную подходит к дикому зверю, пока спутник снимает её на профессиональную камеру.

Видео © TikTok / alessandrobacaoanu

Однако мишке, видимо, не приглянулись непрошеные гости, и в следующий момент он прыгнул на позирующую туристку под шокированные возгласы напуганных очевидцев. Девушка со всех ног бросилась в сторону дороги. А зверь, избавившись от назойливого внимания, величественно уселся на траве. В результате инцидента никто не пострадал.