Священник читал молитву в прямом эфире, как вдруг появился кот, который отобрал всё внимание

Настоятель Кентерберийского собора Роберт Уиллис проводил утреннюю службу в прямом эфире. Он расположился за столиком в саду, однако скоро его уединение нарушил пушистый гость.
Видео © Facebook / Canterbury Cathedral
Кот по кличке Тигр сначала неспешно бродил вокруг, но вскоре его внимание привлёк стоявший на столе молочник. Усатый, не стесняясь, подобрался к посуде и стал аккуратно макать туда лапку, слизывая с неё потом молоко. Однако священника это ничуть не смутило. Он погладил пушистика, извинившись перед зрителями, и продолжил молитву. А хвостатый, наевшись, так же изящно удалился из кадра.
Скриншот © Facebook / Canterbury Cathedral
Тигр — один из четырёх котов, которые живут на территории Кентерберийского собора, пишет Metro. Животные чувствуют себя вполне вольготно и не впервые становятся героями видео.
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