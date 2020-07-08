Священник читал молитву в прямом эфире, как вдруг появился кот, который отобрал всё внимание

Кот по кличке Тигр сначала неспешно бродил вокруг, но вскоре его внимание привлёк стоявший на столе молочник. Усатый, не стесняясь, подобрался к посуде и стал аккуратно макать туда лапку, слизывая с неё потом молоко. Однако священника это ничуть не смутило. Он погладил пушистика, извинившись перед зрителями, и продолжил молитву. А хвостатый, наевшись, так же изящно удалился из кадра.