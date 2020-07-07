В Twitter появилось фото летучей мыши размером с человека, и, что ещё хуже, она действительно существует

Пользователь Алекс Джостар поделился в "Твиттере" снимками, которые стали вирусными, набрав почти 270 тыс. лайков, и напугали юзеров из всех уголков мира. Ранее парень рассказывал, что на Филиппинах живут огромные летучие мыши, и теперь решил подкрепить свои слова фотографиями.

Помните, я рассказывал вам, что на Филиппинах живут летучие мыши размером с человека? Да, именно об этом я и говорил Алекс Джостар

Фото © Twitter / AlexJoestar622

На кадре действительно предстало довольно крупное млекопитающее, которое дремало, повиснув вниз головой. И фото породило массу шуток насчёт того, что такая большая летучая мышь появилась в результате укуса "радиоактивного человека". В комментариях выложили снимок, где животное и правда выглядит так, словно оно размером со стоящего рядом парня.

Фото © Twitter / cherkillia

Напугавшей юзеров летучей мышью оказался гривастый ацеродон — крупное млекопитающее семейства крылановых, пишет World of buzz. Размах крыльев животного достигает 1,7 м, однако, несмотря на размеры, оно имеет довольно кроткий и нежный нрав, питается фруктами и обитает действительно только на Филиппинах. Узнав немного больше о загадочном существе, пользователи изменили своё отношение к нему.

Привет с Филиппин. Могу подтвердить, что у них огромный размах крыльев, но тела не то чтобы очень большие, по размеру похожи на собак. И да, они едят только фрукты, особенно гуаву. А ещё они очень милые louistenantIV

Фото © Twitter / moontaeilnct

Я хотел бы иметь его в качестве домашнего животного, чтобы он стал моим лучшим другом crxpr

Эти летучие мыши очаровательные, они едят фрукты и заслуживают нашей любви и поддержки CorvaCorvidae