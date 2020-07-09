Компенсации за отпуск, прибавки к зарплате и повышенные пособия по безработице. Кому увеличат выплаты этим летом

До конца августа продлевается срок выплат повышенных пособий по безработице. Также предусматривается увеличение компенсаций за пропавшие отпуска и повышение выплат ряду сотрудников. Кто и сколько получит этим летом?

На протяжении лета правительство выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он пояснил, что до конца августа продлевается срок, в течение которого безработные смогут получать повышенные выплаты.

Как следует из постановления кабмина, минимальный размер пособия будет составлять 4,5 тысячи рублей. Эту сумму безработным будут выплачивать до августа включительно. После этого величина минимального пособия снизится до 1,5 тысячи рублей.

Также до августа сохраняется и максимальный размер пособия в 12 130 рублей для потерявших работу с 1 марта 2020 года.

— Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял восемь тысяч рублей, — уточнила адвокат адвокатского бюро "S&K Вертикаль" Александра Стирманова. — Работники, которые проработали меньше 26 недель за последние 12 месяцев или уволенные за нарушение трудовой дисциплины, вправе претендовать на минимальную величину пособия в размере 4,5 тысячи рублей (обычный размер данного пособия составляет 1,5 тысячи рублей). При этом для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность, предусмотрена возможность в течение трёх месяцев получать максимальный размер пособия по безработице (ранее размер пособия для ИП составлял 1,5 тысячи рублей).

По словам Александры Стирмановой, для получения пособия необходимо встать на учёт в центр занятости. Сейчас сделать это можно дистанционно, подав заявление в электронном виде в личном кабинете на сайте "Работа в России" или в личном кабинете на сайте госуслуг.

— Более того, безработным предусмотрено, помимо пособия по безработице, пособие на несовершеннолетних детей в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка, — отметил юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин. — Такая мера поддержки станет хорошим подспорьем в этой сложной ситуации. Пособие на детей смогут получить родители, уволенные и признанные в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 года.

К тому же правительство выделит более пяти млрд рублей на отпускные и компенсации за отпуска медработникам, которые получили стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом. Речь идёт о врачах, среднем и младшем медперсонале, водителях скорых, а также сотрудниках медицинских организаций, подведомственных органам власти.

Выделенные деньги пойдут на выплату отпускных или компенсаций за отпуск, от которого медработники вынуждены были отказаться. При их расчёте учтут также и дополнительные стимулирующие выплаты.