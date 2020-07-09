Списание кредита. Когда и кому банк может простить долги

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о списании льготных кредитов компаниям, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса. Документ расширяет перечень случаев, в которых долги признаются безнадёжными, то есть взыскать их уже нереально. В этот список включили и долги по кредитам, которые выдавались на поддержку занятости во время пандемии.

Стоит отметить, что государство оказывает колоссальную поддержку бизнесу, который серьёзно пострадал от коронавирусной инфекции. Банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам. Для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) была предоставлена возможность оформить кредитные каникулы.

Простые заёмщики тоже оказываются в крайне тяжёлых ситуациях, когда нет возможности продолжать выплачивать кредит. Иногда банки идут на уступки, а некоторым должникам даже могут списать долги. Такое случается крайне редко, и распространяется такая мера не на всех и не всегда.

— В банках есть регламентированная практика списания проблемных кредитов и долгов: для каждого финансового учреждения она индивидуальна. При расчёте внутреннего баланса и достаточности собственных активов банк обязательно учитывает риски роста объёма займов, которые повисли как невозвратные, — рассказала Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари".

Банк может пойти на уступки в случае, если заёмщик умер, пропал без вести или стал недееспособным. Как рассказал Лайфу директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков, долг может списаться по истечении исковой давности. То есть если должник перестал платить по кредиту, а сам банк не обращался в суд на протяжении трёх лет.

Эксперт объяснил, что последствиями истечения срока исковой давности по долгу станут передача данных о неплательщике в БКИ и невозможность кредитоваться в банках на протяжении 15 лет. Также заёмщик, который стал неплатёжеспособным из-за исключительных обстоятельств, не зависящих от него, может объявить себя банкротом. Правда, назвать данный процесс "списанием долга" сложно.

— На заёмщика будет налагаться ряд требований и обязательств. Банкротство объявляется судом, который определяет порядок мер для погашения долгов (например, конфискацию имущества и арест банковских счетов должника), — пояснил Ярослав Кабаков.

Кроме того, банк может простить долг, если сумма займа небольшая. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, легче урегулировать вопрос в досудебном порядке, так как траты на суд могут быть выше суммы долга. Также банк может частично простить долг. Например, составить новый график погашения, а проценты по кредиту и неустойку простить.

Если банк пошёл на уступки, заёмщик обязательно должен оформить это договором между собой и финансовой организацией. Но, даже если банк спишет долг, для заёмщика это может не пройти бесследно.

— В будущем ему будет сложнее получить новый заём, придётся доказывать, что он успел встать на ноги и готов к новым финансовым обязательствам. Не стоит рассчитывать на прощение долга как на подарок. С точки зрения юриспруденции, прощение долга — это дар, а значит — получение прибыли, которую государство облагает налогом в 13% от суммы прощённого долга. Не факт, что у человека в сложной ситуации найдётся эта сумма, — объяснил Артём Деев.