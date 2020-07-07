Минфин сократил продажи валюты. Стоит ли ждать обвала рубля и до каких отметок подорожает доллар

На этой неделе российская валюта обновила минимумы с мая. Доллар стоит дороже 72 рублей. И есть вероятность, что на этом снижение курса рубля не остановится. С 8 июля Минфин сократит продажи валюты из Фонда национального благосостояния. И это далеко не единственный фактор, который давит на рубль.

Какие факторы способствуют снижению курса рубля

С 8 июля по 6 августа Минфин сократит продажи валюты из Фонда национального благосостояния до 125,6 млрд рублей. Для сравнения — в июне они находились на уровне 203,7 млрд. Таким образом, продажи сокращаются почти вдвое. Это означает, что ослабевает и поддержка курса рубля.

Второй фактор — это растущий дефицит бюджета. Проблема возникла из-за пандемии коронавируса.

— Торможение ВВП, резкое снижение промышленного производства, обвальное падение деловой активности в секторе услуг, сжатие потребительского спроса, да ещё и ощутимые трансферты из бюджета на поддержку российского бизнеса и наиболее пострадавших категорий населения не оставляли шансов на то, что бюджет окажется хотя бы в какой-то мере сбалансированным, — объясняет аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. — Вероятнее всего, дефицит составит порядка 5%, а это весьма ощутимая цифра. Самым простым и доступным способом хотя бы частично сбалансировать бюджет является умеренная и управляемая девальвация рубля.

Давит на рубль и отток инвестиций из облигаций федерального займа (ОФЗ). На этот фактор обращает внимание начальник управления информационно-аналитического контента "БКС брокер" Василий Карпунин. Впрочем, бегство из ОФЗ, по его мнению, может быть временным и непродолжительным.

— Конечно, обвала рубля Минфин и Центробанк постараются не допустить, так как повышенная волатильность крайне вредит и экономике в целом, и отдельным её сегментам. Но, вероятнее всего, они будут проводить политику умеренной и плавной девальвации, давая рублю постепенно дешеветь по отношению к основным мировым валютам, — считает Алексей Коренев.

Четвёртый важный фактор, который влияет на рубль, это риск второй волны пандемии. На этот момент обращает внимание экономист "БКС премьер" Антон Покатович. Он считает, что нынешнее ослабление курса рубля вполне обоснованно. Во многих крупных экономиках продолжается активный рост числа заболевших.

— Ещё один фактор — растут геополитические риски в отношении России, — отмечает Антон Покатович. — Опять поднимается тема санкций.

Прогноз курса рубля

По словам Алексея Коренева, предсказать динамику рубля даже в среднесрочной перспективе крайне затруднительно — слишком много весомых и порой непредсказуемых факторов на него влияет. Вполне может оказаться, что в августе, например, или в сентябре Банк России снова увеличит объёмы продажи валюты, если в июле будет наблюдаться повышенная волатильность на рынке. Регулятор зачастую действует по обстоятельствам.

— Но в ближайшие недели укрепления рубля точно ждать не стоит, — говорит Алексей Коренев. — Вероятнее всего, он будет постепенно проседать до уровней в 74–76 за доллар.

Антон Покатович считает, что в ближайшие дни курс рубля будет колебаться в диапазоне 71,5–72,7 рубля за доллар. В целом же в течение месяца он будет в коридоре 71–75.

— На мой взгляд, взрывной волны девальвации по рублю пока ждать не стоит, — говорит Василий Карпунин. — Тем не менее и на возврат курса к 68 сейчас рассчитывать сложно, так как отложенный спрос на импорт только начинает сказываться. После ослабления ограничений бизнес конвертирует рубли в валюту для пополнения товарных запасов. В результате курс может ориентировочно находиться в районе 70–73,5 рубля за доллар.

Кандидат экономических наук, руководитель консалтинговой компании "Деловой потенциал" Александр Левченко отмечает, что на курс рубля сейчас будет влиять очень много обстоятельств. Начиная от сроков действия ограничений на зарубежные поездки и заканчивая возможными торговыми санкциями со стороны США в отношении Китая. И, само собой, курс будет зависеть от темпов восстановления импорта. По оценкам аналитика, в третьем квартале этого года он будет держаться на уровне 72–75 рублей за доллар.