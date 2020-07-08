65 плюс. Кому положены прибавки к пенсии и льготы за возраст

Пенсионеры имеют право на дополнительные выплаты с определённого возраста. При этом не все получают прибавку автоматически. Кому и с какого возраста положены выплаты? На что обращать внимание, чтобы получить прибавку к пенсии?

В Госдуму поступил очередной законопроект, в котором предлагается снизить возраст получения повышенной фиксированной выплаты к пенсии до 75 лет. Сейчас прибавку делают после 80. Схожие предложения поступали в Госдуму и раньше, но кабмин идею возрастных изменений не поддерживал. Тем не менее целый ряд доплат за возраст существует уже сейчас, и не все пенсионеры об этом знают.

— Когда человек достигает 80-летнего возраста, ему повышают фиксированную выплату страховой пенсии по старости на 100%. При этом заявлений подавать не нужно. Прибавка назначается автоматически, — рассказала генеральный директор ЮК "Юрист" Асия Мухамедшина.

Таким образом, для всех получателей пенсии по старости фиксированная выплата составляет в этом году 5686 рублей 25 копеек, а для 80-летних — 11 372 рубля 50 копеек. Правда, с назначением прибавки есть некоторые нюансы.

— Инвалидам I группы, достигшим 80 лет, двойная фиксированная выплата к страховой пенсии не назначается, ведь они уже получают её в связи с инвалидностью, — поясняют в ПФР. — По закону соответствующую доплату к пенсии устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие I группы инвалидности.

Ещё один нюанс. Повышенная выплата предоставляется только людям, получающим страховую пенсию по старости. Если пожилому человеку исполнилось 80 лет, но он не заработал нужный стаж и получает социальную пенсию по старости, то претендовать на доплату он не может.

Также если человеку исполнилось 80 лет, то он получает право на оплачиваемый уход. Для этого к пенсии ему могут начислить компенсационную выплату, которая составляет 1200 рублей. Чтобы получить эти деньги, нужно написать заявление.

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Как поясняют в ПФР, выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не состоящему на учёте в службе занятости. Независимо от того, живёт ли он вместе с пенсионером, за которым ухаживает, или нет. Не имеют значения и родственные связи. Иными словами, если родственник или знакомый ухаживает за 80-летним пенсионером, то может получить компенсацию. Только вот деньги будут приходить не ему лично, а прибавляться к пенсии пожилому человеку.

— Есть льготы, которые предоставляются в зависимости от возраста, — пояснила ведущий юрист компании "Европейская юридическая служба" Оксана Красовская. — К примеру, на региональном уровне могут предоставляться компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Это касается одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, которым исполнилось 70 лет. Такая компенсация составляет 50%. Для пенсионеров старше 80 лет — 100%. Есть и ряд других льгот. Они различаются в зависимости от региона.

Как пояснила Асия Мухамедшина, какие именно доплаты и льготы с определённого возраста действуют в вашем городе, можно узнать, обратившись в органы соцзащиты, МФЦ или местную администрацию.