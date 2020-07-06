Кабмин выделит дополнительные миллиарды на выплаты соцработникам

Ещё 3,6 миллиарда рублей выделит правительство на дополнительные выплаты соцработникам по поручению президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

— Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в общем на эти цели будет направлено более 11 миллиардов рублей бюджетных средств. Право на пособие имеют даже те специалисты, которые были вынуждены прервать работу из-за обнаружения у них коронавируса или других заболеваний.

Врачи в соцорганизациях получат доплату в 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а если в учреждении будет выявлен коронавирус, то размер пособия увеличится до 60 тысяч рублей. Для среднего медперсонала, лаборантов, медсестёр, инструкторов и ряда других работников из этой категории выплаты составят 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, по 25 тысяч рублей получат соцработники, специалисты по соцработе, психологи, воспитатели, логопеды, музыкальные работники, библиотекари. При выявлении коронавируса в организации доплата составит 35 тысяч рублей. Младший медицинский персонал получает по 15 тысяч рублей и по 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей соответственно.