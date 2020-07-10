В Минздраве рассказали о мерах по устранению дефицита препарата для лечения онкозаболеваний

В Министерстве здравоохранения России взяли под личный контроль ситуацию с нехваткой лекарства "Винкристин", предназначенного для лечения онкозаболеваний. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг России — с призывом немедленно принять меры по возобновлению производства лекарства в прежних объёмах.

Уточняется, что в научно-производственном филиале "Наукопрофи" центра Блохина приняли решение об увеличении объёмов производства лекарства "Винкристин". Изначально в этом году планировалось произвести 46 тысяч упаковок, однако уже выпущено 48 тысяч, а до конца года планируется ещё 105 тысяч упаковок данного препарата.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе Минздрава, было проведено совещание с компаниями — производителями препарата для онкобольных "Винкристин". Представители компании ООО "Верофарм" сообщили, что на складах отсутствуют запасы лекарства, а поставки планируются не раньше следующего года. Производитель ООО "Тева" заявил, что компания приостановила ввоз лекарственного препарата под торговым наименованием "Винкристин-Тева", но после принятия решения о регистрации предельной отпускной цены препарат вновь появится на фармацевтическом рынке.