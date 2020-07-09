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За неделю у границы России вели разведку 30 иностранных самолётов

На их перехват восемь раз в воздух поднимались российские истребители.

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Фото © ТАСС / Минобороны РФ

В течение недели воздушную разведку вдоль государственной границы России проводили 30 иностранных самолётов. Об этом говорится в инфографике, которая была размещена в газете "Красная звезда".

30 самолётов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации, — отмечается в публикации.

Стоит отметить, что все полёты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства допущено не было.

Кроме того, к российской границе за минувшую неделю приближались два беспилотника.

Для недопущения нарушения государственной границы военные истребители, которые входят в состав дежурных по ПВО сил, восемь раз поднимались в воздух.

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