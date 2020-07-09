За неделю у границы России вели разведку 30 иностранных самолётов

В течение недели воздушную разведку вдоль государственной границы России проводили 30 иностранных самолётов. Об этом говорится в инфографике, которая была размещена в газете "Красная звезда".

— 30 самолётов-разведчиков иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации, — отмечается в публикации.

Стоит отметить, что все полёты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства допущено не было.

Кроме того, к российской границе за минувшую неделю приближались два беспилотника.