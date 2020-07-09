КГБ Белоруссии нашёл доказательства вины конкурента Лукашенко на выборах

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии собрал доказательную базу по фигурантам дела "Белгазпромбанка", в том числе по его бывшему руководителю Виктору Бабарико и его заместителям. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала ОНТ.

— Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к этим преступлениям, — сказал он.

По словам Бычека, преступная схема крутилась вокруг компании "Приват Лизинг", которая, выступая посредником, реализовывала товары в рассрочку и рассчитывалась с их продавцами кредитными средствами, взятыми в "Белгазпромбанке".

Соответственно, выгодность ведения бизнеса компании напрямую зависела от условий кредитования, которые устанавливало уже руководство банка. По данным КГБ, чтобы договор был выгодным для "Приват Лизинга", необходимо было предоставить так называемый откат.

Вместе с этим в офшорных юрисдикциях для участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, к банковским счетам которых эмитировались пластиковые карточки. Как рассказали фигуранты расследования на очной ставке, именно бывший председатель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико был руководителем схемы и получал 25%.

Напомним, Бабарико и глава его избирательного штаба, а по совместительству сын Эдуард, были задержаны 21 июня. С этого времени они находятся в СИЗО. Им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Помимо них было задержано около 20 человек, включая топ-менеджеров "Белгазпромбанка".