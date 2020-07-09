СМИ: Банковские счета арестованного по делу о госизмене Ивана Сафронова были заблокированы

Банковские счета советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, который был задержан по подозрению в государственной измене, были заблокированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, приближенный к следствию.

— Все банковские счета самого Сафронова, а также его матери, сестры и её мужа блокированы, — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, в квартирах матери и сестры Сафронова правоохранители провели обыск.

На данный момент эта информация не была подтверждена следственными органами.

Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве утром 7 июля. Его подозревают в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к закрытой информации.