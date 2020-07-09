Владимир Зеленский продал свой дом под Киевом

— Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции о существенных изменениях в своём имущественном состоянии. Глава государства в июле 2020-го продал дом в селе Иванковичи в Киевской области. Кроме того, Владимир Зеленский осуществил продажу земельного участка, на котором расположен проданный дом, — отметили в пресс-службе офиса главы государства.

Напомним, глава государства лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внёс в декларацию данные о значительных изменениях в имуществе. Сообщалось, что семья Зеленского получила средства в счёт погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 5,1 миллиона гривен (188 тысяч долларов) и приобрела ОВГЗ на 5,2 миллиона (191,7 тысячи долларов). Сумма финансовых операций превысила 50 прожиточных минимумов, принятых на Украине. Президент должен был сообщить об этом в Реестр деклараций в течение десяти дней с момента покупки и продажи, однако нарушил установленные сроки. В связи с этим ему было выписано два протокола об административном правонарушении.