Под Вологдой церковь загорелась от удара молнии в купол — видео

В селе Кичменгский Городок Вологодской области загорелась крыша церкви Успения Пресвятой Богородицы после того, как в её купол попала молния. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что происшествие случилось в районе 17 часов (время совпадает с московским). В этот момент в здании людей не было, поскольку церковь в настоящее время не эксплуатируется. К 19 часам возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. В тушении было задействовано 14 человек и пять единиц техники.