Под Вологдой церковь загорелась от удара молнии в купол — видео

В селе Кичменгский Городок Вологодской области загорелась крыша церкви Успения Пресвятой Богородицы после того, как в её купол попала молния. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось тление деревянной обрешётки из-под металлической кровли, — говорится в сообщении.
Отмечается, что происшествие случилось в районе 17 часов (время совпадает с московским). В этот момент в здании людей не было, поскольку церковь в настоящее время не эксплуатируется. К 19 часам возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. В тушении было задействовано 14 человек и пять единиц техники.
Это уже второе подобное происшествие за последнюю неделю, 4 июля в Томской области от удара молнии загорелся деревянный храм, построенный в XIX веке. Несмотря на усилия пожарных, здание выгорело дотла.