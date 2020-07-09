Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Под Вологдой церковь загорелась от удара молнии в купол — видео

В тушении было задействовано 14 человек и пять единиц техники.

64

В селе Кичменгский Городок Вологодской области загорелась крыша церкви Успения Пресвятой Богородицы после того, как в её купол попала молния. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось тление деревянной обрешётки из-под металлической кровли, — говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие случилось в районе 17 часов (время совпадает с московским). В этот момент в здании людей не было, поскольку церковь в настоящее время не эксплуатируется. К 19 часам возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. В тушении было задействовано 14 человек и пять единиц техники.

Это уже второе подобное происшествие за последнюю неделю, 4 июля в Томской области от удара молнии загорелся деревянный храм, построенный в XIX веке. Несмотря на усилия пожарных, здание выгорело дотла.

Выбор редакции

Loading...