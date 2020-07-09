Мэр Нью-Йорка поучаствовал в создании надписи Black Lives Matter у башни Дональда Трампа

Градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио совместно с другими гражданами нанёс на асфальт возле небоскрёба Trump Tower надписи с главным лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Об этом сообщается на странице мэра города в "Твиттере".

— Население нашего города не просто рисует буквы на Пятой авеню. Мы привержены смыслу этого послания, — подчеркнул де Блазио.

Кроме того, в данной акции также принял участие проповедник Эл Шарптон, который является одним из самых известных американских борцов за права темнокожего населения.

Надпись была выполнена при помощи жёлтой краски и хорошо видна из башни президента США Дональда Трампа.

From Fifth Avenue to Fulton Street to Richmond Terrace, NYC has a message for the world: #BlackLivesMatter pic.twitter.com/wtkzCHpURm — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 9, 2020

Сам американский лидер назвал эту надпись попыткой обесценить городской район, который известен шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Де Блазио в ответ заявил, что подобные высказывания Трампа являются проявлением расизма.

В Trump Tower находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. В этом же здании находился предвыборный штаб главы государства в 2016 году. Ранее Билл де Блазио сообщил, что участки улиц с надписью "Жизни темнокожих имеют значение" появятся во всех районах Нью-Йорка.