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Мэр Нью-Йорка поучаствовал в создании надписи Black Lives Matter у башни Дональда Трампа

Сам президент США назвал акцию попыткой обесценить городской район, славящийся дорогой недвижимостью и шикарными магазинами.

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Фото © Twitter / NYC Mayor&#x27;s Office

Градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио совместно с другими гражданами нанёс на асфальт возле небоскрёба Trump Tower надписи с главным лозунгом движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Об этом сообщается на странице мэра города в "Твиттере".

Население нашего города не просто рисует буквы на Пятой авеню. Мы привержены смыслу этого послания, — подчеркнул де Блазио.

Кроме того, в данной акции также принял участие проповедник Эл Шарптон, который является одним из самых известных американских борцов за права темнокожего населения.

Надпись была выполнена при помощи жёлтой краски и хорошо видна из башни президента США Дональда Трампа.

Сам американский лидер назвал эту надпись попыткой обесценить городской район, который известен шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Де Блазио в ответ заявил, что подобные высказывания Трампа являются проявлением расизма.

В Trump Tower находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization. В этом же здании находился предвыборный штаб главы государства в 2016 году. Ранее Билл де Блазио сообщил, что участки улиц с надписью "Жизни темнокожих имеют значение" появятся во всех районах Нью-Йорка.

Напомним, участники движения Black Lives Matter принимали активное участие в массовых акциях, поводом для которых стало жестокое задержание Джорджа Флойда, в результате чего афроамериканец погиб. По всей стране прошли протесты, в некоторых штатах начались массовые беспорядки, которые заканчивались свержением памятников и грабежом различных магазинов. Дональд Трамп заявлял, что будет бороться против действий демонстрантов, за что подвергся критике со стороны политических конкурентов.

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