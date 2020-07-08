"Нас затравили и скоро будут убивать". Грозит ли обратный расизм в США гражданской войной

"Чёрные протесты" превращаются в инструмент по травле белого населения и внушения чувства вины за то, чего никто не делал.

О чём речь?

Расовые протесты, вспыхнувшие в США после убийства подозреваемого в мошеннических действиях афроамериканца Джорджа Флойда, постепенно выходят за рамки обычной мирной демонстрации. Погромы, стрельба, грабежи, насилие, обвинения полиции в неоправданной жестокости и требования к белому населению "покаяться за годы угнетения" в американских городах стали принимать особо грубую, циничную, если не сказать, извращённую форму. Любопытно, что традиционные для США ценности вроде свободы высказываний или избавления от расовых предрассудков, которыми оперируют противники нынешнего президента, довольно быстро превратились в инструмент для обратной дискриминации.

Само по себе явление обратной дискриминации в США отрицается и не воспринимается всерьёз, однако собственники бизнеса — выходцы из Российской Федерации — Андрей и Наталья Фридман придерживаются собственного мнения на этот счёт. До начала погромов и протестов их дизайнерская компания с офисом в Оранж-Каунти, что недалеко от Лос-Анджелеса, процветала.

Всё началось с того, что уволился один из сотрудников, который просто не тянул выполнение обязанностей. Мы расстались вполне мирно, даже выплатили определённую сумму в качестве жеста доброй воли, потому что не везде с работой сейчас хорошо. Но через некоторое время после ухода сотрудника нам внезапно пришла повестка в суд. От адвоката мы узнали, что речь идёт об обвинениях в расизме, якобы на этой почве мы, обычные белые люди, свели счёты с афроамериканцем Наталья Фридман Исполнительный директор компании web-дизайна

Теперь владельцы успешного бизнеса пытаются через суд доказать, что речь шла лишь о некомпетентности отдельно взятого дизайнера-афроамериканца, а не обо всех афроамериканцах в принципе. Если доказать собственную невиновность не выйдет, то бывший сотрудник может отсудить до миллиона долларов компенсации. Андрей и Наталья признаются, что из-за одного случая все сотрудники сейчас "на нервах", а сам бизнес испытывает финансовые трудности, поскольку расходы на адвоката заставляют бизнесменов приостановить процесс развития и найма новых сотрудников.

Заработать на обвинениях в расизме — модный тренд среди афроамериканцев. В этом смысле "героем" для чернокожих американцев является не Джордж Флойд, умерший в процессе задержания полицией, а человек, имя которого почти никто не знает. Мужчина по имени Сонтор Томас сначала подал в суд на своего работодателя за увольнение по расовому признаку, а затем выиграл суд у банка, сотрудники которого не поверили, что чернокожий афроамериканец может положить на свой счёт крупную сумму денег, полученную в качестве компенсации за увольнение.

A man sued his employer for racial discrimination, settled the suit, took the settlement check to the bank to cash it, then the bank didn't believe the check was real and called the cops on him, leading to another racial discrimination lawsuit https://t.co/5hBU4HlN6f — Tom Gara (@tomgara) January 23, 2020

Белым запрещено защищаться

Истории о попытках заставить белых покаяться за непонятные грехи у любого нормального человека вызывают недоумение. Однако в США, где движение BLM уже переродилось из мирного протеста в средство для угнетения неугодных, всё работает как в параллельной вселенной. История белой пары юристов из Сент-Луиса, вышедших на защиту своего дома, была выставлена "правильными демократическими СМИ" как очередная попытка угнетения обычного, совершенно мирного протеста чернокожих.

A St. Louis couple defends their home with guns as protesters march through their neighborhood:pic.twitter.com/LqzvrBSREu — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 29, 2020

Теперь адвокаты Марк и Патриция Макклоски могут лишиться не только лицензии на оружие, но и права практиковать на всей территории США. Делом занимается окружная прокуратура, позиция которой предельно проста — право на защиту своего имущества и жизни не работает, если речь о защите прав чернокожих. Адвокат Мария Келли, практикующая право в штате Нью-Джерси, отмечает, что движение Black Lives Matters и связанная с ним истерика вокруг расизма установлены выше поправок в Конституцию США.

Обвинения в расизме сейчас — это страшнее, чем проверка IRS [американский аналог налоговой службы]. Презумпция невиновности не работает от слова совсем. Если тебя публично обвиняют в расизме, твоей компании конец, вне зависимости от исхода дела. Если удастся отбиться по закону, то восстановить бизнес практически нельзя. Но это никого не волнует. Мария Келли Адвокат по налогам и финансовому праву

Не целуешь ботинки? Расист!

Даже в южных штатах США, где всего 50 лет назад были особенно сильны расистские настроения, всё изменилось. Чернокожие офицеры полиции, детективы, главы местных и федеральных ведомств — никакой сегрегации и попыток повлиять на карьеры исходя лишь из расового признака или социального положения. В полицейских управлениях Техаса, где многие годы работали исключительно белые копы-республиканцы, давно несут службу темнокожие офицеры. Большая часть таких сотрудников, по словам Вадима Курзяка, отставного офицера полиции города Корпус-Кристи, до последнего пытались вступать с протестующими в диалог.

Люди просто не выдерживают. Постоянные предлоги "убрать полицию", постоянные обвинения в расизме после задержаний даже против чернокожих офицеров — всё это, конечно, бьёт по престижу службы. Многие из моих коллег ушли из органов именно по этой причине. Их в буквальном смысле затравили, и скоро по тем, кто отказался извиняться непонятно за что, просто начнут стрелять. Полиция, само собой, будет стрелять в ответ. К чему это приведёт, пока сказать сложно, но ни к чему хорошему — точно. Вадим Курзяк Бывший офицер полицейского управления Корпус Кристи

Курзяк отметил, что получить обвинения в расизме можно не только в том случае, если ты белый, но и в случае обычного несогласия с действиями протестующих.

Отказался вставать на колено, когда ты при исполнении находишься, — ты расист. Остановил афроамериканца за превышение скорости или проезд на красный — ты расист. У меня такое ощущение, что скоро за покупку машины чёрного цвета или заказ чёрного кофе в ресторане будут сразу предъявлять обвинения в расизме. Это всё напоминает какой-то цирк, где слова и действия вырывают из контекста. Закон не работает, в стране полный беспредел Вадим Курзяк Бывший офицер полицейского управления Корпус Кристи

За попытку защититься от "принудительного покаяния" за расизм можно угодить под следствие. Например, как эта женщина, которую афроамериканцы заметили на одной из парковок в торговом центре. Договориться мирным путём не получилось, и женщина достала пистолет. Теперь полиция проводит проверку по факту угрозы применения оружия, но не за обратный расизм и требования извиниться за "белые угнетения", к которым женщина не имеет никакого отношения.

Доходит до смешного. В США с обвинениями в расизме столкнулся водитель, который завёл диалог с темнокожим мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации. Последний идентифицировал себя не как афроамериканца, а как белую женщину с нетрадиционной сексуальной ориентацией. После публикации видео в социальных сетях в действиях водителя рассмотрели "расовые предрассудки" и теперь ему грозит суд.

Войны не миновать

В истории с Black Lives Matters и безумием, которое начало происходить сразу после убийства Джорджа Флойда, стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов.

Далеко не все чернокожие американцы солидарны с "протестующими", готовыми на любые унижения белых граждан Америки. Особенно негодуют честные собственники бизнеса, чьи магазины уничтожены и разграблены. Бывший офицер полиции Корпус-Кристи Вадим Курзяк отмечает, что подобное в истории США уже происходило и ничего хорошего Black Lives Matters Америке не сулит.

В 1992 году я как раз приехал в США. И в этот же год случилась история с массовыми беспорядками. Я тогда не понимал, почему обычных белых водителей чернокожие вытаскивают из машин и бьют. В отместку за что? Кого они таким образом пытаются наказать? Да, тогда речь шла о превышении полномочий и процесс вышел очень спорный. Но я тогда был далёк от полиции и процедур и не понимал тонкостей. Сейчас всё повторяется: те, кто задерживал Флойда, — ещё под следствием, и приговора ещё нет, а страна уже в руинах, до реальной войны — всего пол-шага. У меня всего один вопрос: чего добились-то? Вадим Курзяк Бывший офицер полицейского управления Корпус Кристи

Однако главная опасность для Америки образца 2020 года — количество оружия, которое находится на руках у населения. Из истории с "автономной зоной" Сиэтла и протестов в Миннеаполисе уже можно сделать некоторые выводы, но все они неутешительные. Аспирант юридического колледжа Морица в Университете Огайо Филипп Чернышев пояснил, что многие из протестующих вообще не имеют права на ношение оружия.

После того как протесты уже набрали критическую массу, стало очевидно, что тысячи единиц оружия находятся в руках у тех, кто по определению никогда и ни при каких условиях не должен владеть даже игрушечным пистолетом. Главную опасность представляют леворадикальные формирования, которые "косят" под антифашистов. Но на самом деле они к борьбе против фашизма не имеют никакого отношения. Их цель — это возможность легальной сегрегации в отношении неугодных. И здесь фактически неважно, кто это будет. Афроамериканцы, американцы азиатского происхождения, белые американцы. Главное — получить инструмент для воздействия на массы Филипп Чернышев Аспирант юридического колледжа Морица

Чернышев отметил, что предпосылки к повторению гражданской войны уже есть. Белым не нравится истерика вокруг расовых предрассудков, чернокожим не нравится, что их претензии называют необоснованными и "посылают куда подальше". Особо нетерпеливые создают движения вроде "Чёрных пантер" (вооружённые формирования, состоящие исключительно из чернокожих) и патрулируют районы в надежде найти белого и заставить его сожалеть о годах рабства и расизма, к которым этот, отдельно взятый белый не имеет никакого отношения.