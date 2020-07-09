Под Калугой подросток плюнул в морду знаменитому авиамедведю Мансуру — видео

Видео © VK / Авиамедведь Мансур

В Калужской области, ставшей домом для слишком привыкшего к людям медведя Мансура, которого нашли на взлётной полосе аэродрома, один из посетителей Мансурляндии плюнул хозяину берлоги в морду. Молодой человек, видимо, не знал, что находится под прицелом видеокамер и запросто может стать героем не очень приятного видеоролика.

В конечном итоге так и вышло, ведь трансляция с камер ведётся круглосуточно — пользователи соцсетей заметили, как молодой человек подошёл к вольеру, затем сел напротив него и плюнул добряку в морду. После этого хозяин медведя, Андрей, которого тот считает своим папой, опубликовал от имени хищника обращение к юноше и его родителям.

— Я очень добрый и совсем не агрессивный медведь, чем сегодня и воспользовался молодой человек по имени Данила. Парень пришёл ко мне в гости, и, когда я доверчиво протянул свою мордочку, чтобы познакомиться с ним, как это обычно бывает, он почему-то несколько раз плюнул в неё, — написал он.

В обращении отмечается, что на своём веку Мансур видел многое от людей — от протянутых через забор конфеток и рук до неадекватных пируэтов, однако "такого, конечно, не ожидал никто".

— Данила и его родители, если вы видите это послание, вам должно быть стыдно за поведение человеческого детёныша, как было стыдно всем, увидевшим этот ролик, — продолжает он.