В ОНФ предложили изменить размер штрафов для автомобилистов

В Общероссийском народном фронте выступили с инициативой пересмотреть размер некоторых штрафов для водителей.

Как сообщил руководитель рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов в беседе с РИА "Новости", предлагается повысить с одной тысячи рублей до пяти тысяч проезд на красный свет.

С двух до пяти тысяч специалисты советуют поднять размер штрафа за установку заведомо подложных номеров.

А вот за грязные номера авторы инициативы предложили уменьшить наказание и ограничиться лишь предупреждением при плохой погоде на улице.

Уточняется, что штраф за превышение скорости на 40–60 километров в час в населённом пункте должен составлять 2,5 тысячи рублей (сейчас 500), повторное нарушение должно "стоить" пять тысяч рублей. Если водитель превысит скоростной режим на более чем 60 километров в час, то тогда он должен получить штраф в размере пяти тысяч рублей (сейчас 1500) или лишиться прав на срок от четырёх до шести месяцев, повторное нарушение обойдётся в 15 тысяч.

Вне населённого пункта превышение скорости на 40–60 километров в час должно караться штрафом в две с половиной тысячи рублей, на более 60 километров — в пять тысяч.