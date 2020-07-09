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Кассация признала законным 11-летний приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Сам бывший чиновник принимал участие в заседании с помощью видеосвязи.

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Фото © ТАСС / Андрей Васильев

Второй кассационный суд признал законным приговор бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру, которого осудили на 11 лет за хищения и отмывание денег. Об этом РИА "Новости" рассказала его адвокат Дарья Евменина.

Суд оставил приговор без изменений, наши кассационные жалобы — без удовлетворения, — отметила Евменина.

По её словам, сторона защиты заявляла о множественных нарушениях норм Уголовно-процессуального кодекса, которые были допущены нижестоящими судами. Сам же Гайзер принимал участие в заседании с помощью видеосвязи.

Напомним, экс-главу Коми Вячеслава Гайзера признали виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. По версии следствия, с декабря 2005-го и до самого задержания глава региона и его сообщники похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Причинённый ущерб оценивается в три миллиарда 346 миллионов 500 тысяч рублей.

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