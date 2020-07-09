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"Рубин" Слуцкого неожиданно прихлопнул "Краснодар" у себя дома

Казанцы одержали победу со счётом 1:0.

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Фото © Premierliga.ru

Казанский "Рубин" во втором матче подряд добивается положительного результата. И если в прошлом туре команда Леонида Слуцкого одолела аутсайдеров из "Оренбург", то на этот раз оружие Казани сдал "Краснодар". "Рубин" выиграл со счётом 1:0, во втором матче подряд отличился полузащитник Денис Макаров.

Мы пытались насытить середину, использовать контратаки. Говорили, что по такой жаре тяжело только контратаковать, поэтому нужны куски позиционных атак. Я считаю, что мы полностью справились и победили заслуженно

Леонид Слуцкий

Главный тренер "Рубина"

И если у "Рубина" всё прекрасно, то у "Краснодара" явно проблемы: команда не выиграла ни одного матча после возобновления сезона. Сейчас "быки" идут на четвёртом месте, но у них ещё будет шанс сместить ЦСКА с третьей строчки, ведь у "Краснодара" один матч в запасе.

РПЛ, 27-й тур.

"Рубин" – "Краснодар" — 1:0.

Гол: Макаров 51'.

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