Президент Грузии раскритиковала капитана баскетбольной сборной за контракт с ЦСКА

Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия подписал трёхлетний контракт с российским клубом ЦСКА. Это решение вызвало огромную волну критики со стороны его земляков, в том числе и президента страны. Глава государства Саломе Зурабишвили назвала поступок спортсмена неприемлемым.

— Для меня, как президента Грузии, печально и неприемлемо решение капитана баскетбольной сборной Грузии о переходе в московский ЦСКА, — написала она в "Фейсбуке".

Торнике Шенгелия является одним из лучших форвардов континента. Его контракт с ЦСКА дарит команде надежду на новые победы, а игроку, как он сам заявил, даёт возможность "поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба". Кроме того, по условиям договора, спортсмен сможет перейти в любой клуб НБА. Однако теперь ему приходится оправдываться за своё решение перед фанатами.

— Каждое лето у меня будет возможность перейти в любую американскую команду, если поступит интересное предложение. Я просто хочу играть в баскетбол. Обстоятельства не определяют, кем я являюсь, — подчеркнул Шенгелия в эфире телеканала "Рустави 2".