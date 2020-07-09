Российская писательница, автор детективных романов Юлия Шилова упала с лестницы второго этажа. Ей поставили пластины, сейчас она находится в больнице. Об этом в "Инстаграме" сообщила певица Наталья Штурм.

— Моя подруга Юля Шилова сильно разбилась, упав дома с лестницы, со второго этажа, ступени металлические. Причина падения очевидна: череда жизненных неурядиц, упадок сил, головные боли, бессонница, измотанная нервная система. Юля еле стоит на ногах, на днях снимут гипс, и она должна лечь в клинику неврозов, — написала Штурм.

Фото © Instagram / @nataliashturm