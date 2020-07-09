Аналитики уверены в подорожании нефти до 150 долларов за баррель

После исторического падения нефтяных котировок до отрицательных значений на рынке чёрного золота может произойти бум, тогда его стоимость к 2025 году достигнет 150 долларов за баррель. К такому мнению пришли опрошенные газетой Wall Street Journal аналитики.

Так, например, инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс уверен, в том, что нынешняя ситуация приведёт к снижению количества инвестиций в нефтяной сектор, что поставит крест на возможностях некоторых добывающих компаний — и в перспективе это приведёт к росту стоимости.

Аналитик JPMorgan Кристиан Малек считает, что к 2030 году добыча нефти снизится на пять миллионов баррелей в день, или на пять процентов к докризисному уровню. Это, в свою очередь, потребует инвестиций в 625 миллиардов долларов, чтобы спрос и предложение уравнялись. Это также приведёт к росту, однако, по мнению Малека, он остановится где-то на уровне 100 долларов за баррель.

В то же время некоторые аналитики полагают, что ещё некоторое время спрос на нефть может и не восстановиться и стоимость нефти будет оставаться на низком уровне. Однако в большинстве своём они убеждены, что в долгосрочной перспективе котировки будут находиться на таком уровне, который позволит производителям получать прибыль и при этом обеспечивать уровень добычи, необходимый для удовлетворения спроса. А вот относительно "чистых" источников энергии — переход на них с учётом пандемии видится весьма туманным.

Большинство экспертов склоняются к тому, что в долгосрочной перспективе котировки будут оставаться на том уровне, который позволит производителям получать прибыль, добывая необходимый для удовлетворения спроса объём нефти. При этом пандемия усложняет прогнозы: инвесторы не уверены насчёт будущих предпочтений потребителей и перехода к более "чистым" источникам энергии.