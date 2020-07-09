Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Украинский вице-премьер заявил, что минские соглашения потеряли свою актуальность

Он отметил, что договорённости не соответствуют нынешним реалиям.

26

Фото © Pixabay

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения по урегулированию военного конфликта в Донбассе во многом уже неактуальны. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

О минских соглашениях я даже процитирую госпожу Меркель: они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости, — отметил вице-премьер.

Резников добавил, что сроки, которые предусмотрены — 2014–2015 годы, — уже истекли, а сами минские соглашения не были реализованы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что минский процесс по стабилизации ситуации в Донбассе ещё не умер и "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких".

Выбор редакции

Loading...