Украинский вице-премьер заявил, что минские соглашения потеряли свою актуальность

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения по урегулированию военного конфликта в Донбассе во многом уже неактуальны. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

— О минских соглашениях я даже процитирую госпожу Меркель: они не высечены на камне. Они сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения как политико-правовые договорённости, — отметил вице-премьер.

Резников добавил, что сроки, которые предусмотрены — 2014–2015 годы, — уже истекли, а сами минские соглашения не были реализованы.