Под Волгоградом ранее судимый 16-летний подросток зарезал двух мужчин

В селе Лог Волгоградской области 16-летний юноша убил мужчин в возрасте 51 и 62 лет в доме одного из них. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Трагедия произошла 9 июля днём в момент, когда подросток пришёл в гости к одному из погибших. В какой-то момент у него завязалась ссора с другим мужчиной, он табуретом нанёс ему удар по голове, после чего ранил ножом в область живота. Второго мужчину он также несколько раз ранил ножом. При этом в момент ссоры все её участники были пьяные.