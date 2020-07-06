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В Выборге подросток зарезал 88-летнего пенсионера

Молодой человек уже сознался в содеянном.

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Фото © Pixabay

В Выборге подросток зарезал и обокрал 88-летнего пенсионера. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Ленинградской области.

Тело мужчины было найдено в квартире по бульвару Кутузова после пожара со множественными колото-резаными ранениями. Пожарным удалось спасти кота погибшего. Животное передано волонтёрам и сейчас находится в местном приюте.

Фото © СУ СКР по Ленинградской области

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В это же время в полицию обратилась мать 17-летнего юноши и сообщила о его пропаже. Оперативники обнаружили куртку несовершеннолетнего, в которой оказались два телефона. Один из них принадлежал убитому.

Следователи задержали подозреваемого. Он дал признательные показания в убийстве. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, юноша неоднократно судим за имущественные преступления, несколько раз он уже уходил из дома.

Ранее Лайф сообщал, что в Белгороде задержали подозреваемого в убийстве двух человек.

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