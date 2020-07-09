В АТОР сообщили подробности возобновления международных авиаперевозок

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что список стран для путешествий российских граждан, который составил Роспотребнадзор, был обусловлен безопасной эпидемиологической ситуацией в них. Об этом сообщает РИА "Новости".

Однако, по её мнению, для возобновления авиасообщения между государствами необходимо учитывать несколько очень важных критериев.

— Минтранс совместно со штабом по распространению коронавируса будет принимать решение о том порядке, с какими странами что открывать, и эти страны могут попасть в так называемый первый этап. При этом сроки первого этапа отнюдь не завтра. Второй момент, крайне важный, — готовность этих стран, несмотря на то что мы их признали безопасными, принимать наших граждан, — подчеркнула Ломидзе.

Представитель АТОР также добавила, что Еврокомиссия ока включает Россию в список тех стран, которые неблагополучны с точки зрения распространения коронавирусной инфекции.

— Таким образом, у нас получается, как минимум, две стадии — определение сроков первого этапа открытия авиасообщения с зарубежными странами, и вторая стадия — готовность этих стран, которые мы признали безопасными, принимать наших граждан. Только после этого будет понятно, когда откроется авиасообщение, — поведала Ломидзе.