МИД РФ прокомментировал причастность "руки Москвы" к беспорядкам в Сербии

Сообщения СМИ, в которых говорится о причастности России к организации беспорядков в Сербии, вспыхнувших после попыток правительства республики ввести комендантский час для борьбы с распространением коронавируса, — это обыкновенная заказуха, притом не очень высокого качества. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

— Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь на самом деле идёт о низкопробной заказухе, преследующей одну цель — бросить тень на российско-сербское партнёрство, — говорится в сообщении.

В дипведомстве выразили надежду на скорейшее восстановление общественного порядка и прекращение насилия в дружественной Сербии, а также на возвращение общественно-политических дискуссий "в конституционное русло".

Напомним, 7 июля президент Сербии Александр Вучич объявил о планах ввести в столице страны Белграде комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса, однако жители страны это решение не поддержали и вышли на акции протеста. Мирные собрания переросли в попытку штурма парламента страны и столкновения с полицией, которые продолжались и на следующий день.