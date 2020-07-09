Подруга Ефремова заявила, что его семья "готовится к худшему"

Семья актёра Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, готовится к худшему, если его посадят в тюрьму. Об этом заявила близкая подруга артиста Татьяна Беркович в интервью StarHit.

— Вере, старшей девочке, 16 лет, она точно сможет помогать маме. Вместо того чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придётся пойти подрабатывать. Потому что есть ещё двое несовершеннолетних детей — Надя и Боря. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают, — сказала она.

Беркович также отметила, что баснословное состояние Ефремова — это иллюзия, в действительности актёр — небогатый человек, который "достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине". А те средства, что зарабатывает, тратит не столько на себя, сколько на других.

— У Миши шестеро детей. И ещё ряд людей на попечении. А знаете, скольким он просто помогает по жизни, сколько людей рассчитывают на него? И если Михаил сядет в тюрьму, то помимо его семьи и детей будут другие люди, которые пострадают, — продолжает Беркович.

По её словам, "больших изысков" вокруг Ефремова никогда не было, он едва ли является "мажором с золотой ложкой", как и его супруга Софья, которая не прекращала работать вне зависимости от того, зарабатывал ли актёр больше или меньше, чем она, и продолжает это делать по сей день.

Напомним, смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. К настоящему моменту расследование дела завершено, актёру предъявлено обвинение в окончательной редакции.