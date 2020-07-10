В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1007 пациентов

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 163 093 человек. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1007 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.