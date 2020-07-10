На сайте Минздрава появится специальный раздел о вакцинации населения

На официальном сайте Министерства здравоохранения России появится специальный раздел информационного характера о вакцинации населения. Об этом ведомство сообщило в ответном письме на соответствующее обращение вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой.

В начале лета парламентарий предложила запустить единый открытый информационный ресурс о вакцинации граждан. Епифанова пояснила, что на нём можно было бы разместить "достоверную и объективную" информацию о прививках, передаёт ТАСС.

В Минздраве уточнили, что в разделе появится информация о вакцинах, прошедших государственную регистрацию в России в качестве лекарственных препаратов, сведения о противопоказаниях к вакцинации, национальном календаре прививок — как профилактических, так и по эпидемиологическим показателям.

— Работы по созданию указанного дополнительного раздела планируется завершить в декабре 2020 года, — отметили в ведомстве.