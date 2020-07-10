Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Кировской области

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В пгт Кикнур Кировской области при взрыве газа в многоквартирном жилом доме с последующим возгоранием погиб один человек, ещё двое пострадали.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе 06:30 (время совпадает с московским), пожар площадью 20 квадратных метров удалось быстро потушить. Из-за взрыва обрушилось перекрытие первого этажа. Погибшим оказался один из жильцов пострадавшей квартиры.

Всего в доме проживал 21 человек, в том числе шестеро детей. В настоящий момент все они эвакуированы, спасатели проводят разбор завалов. По данным ведомства, несущие конструкции дома не повреждены, причина случившегося устанавливается.