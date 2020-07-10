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Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Кировской области

Причина случившегося устанавливается.

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Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В пгт Кикнур Кировской области при взрыве газа в многоквартирном жилом доме с последующим возгоранием погиб один человек, ещё двое пострадали.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в районе 06:30 (время совпадает с московским), пожар площадью 20 квадратных метров удалось быстро потушить. Из-за взрыва обрушилось перекрытие первого этажа. Погибшим оказался один из жильцов пострадавшей квартиры.

Всего в доме проживал 21 человек, в том числе шестеро детей. В настоящий момент все они эвакуированы, спасатели проводят разбор завалов. По данным ведомства, несущие конструкции дома не повреждены, причина случившегося устанавливается.

Ранее Лайф сообщал, что житель Сахалина устроил взрыв газа после ссоры с женой.

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