Учёные обнаружили, что коронавирус вызывает длительные проблемы с иммунитетом

Учёные из Института вирусологии в Ухани выяснили, что у пациентов, которые переболели коронавирусом, на протяжении длительного времени проявляются сбои в работе иммунитета. Об этом сообщают "Известия".

Исследователи проанализировали состояние 55 пациентов, которые успешно прошли лечение, и оказалось, что лимфопения — временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови — типичный симптом у каждого из них. Причём проявляется это даже спустя 11 недель после выздоровления.

— Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям, — говорится в публикации.

Отмечается, что чаще всего подобное воздействие на организм человека оказывает заражение СПИДом — в этом случае повреждение иммунной системы носит хронический характер. В отличие от него, коронавирус вызывает длительную, но обратимую дисфункцию.

Российские специалисты подтверждают, что во время заражения человека новым патогеном действительно происходит экспансия лимфоцитов, задача которых бороться с вирусом. Когда же они его побеждают, в организме происходит "демобилизация". И в этот момент действительно могут наблюдаться колебания в количестве лимфоцитов.