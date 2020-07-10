Минздрав рассказал, у жителей каких регионов чаще встречаются психические расстройства

В среднем по России на каждые сто тысяч населения приходится 3939,5 пациента, у кого диагностированы те или иные психические отклонения, однако в некоторых регионах эта цифра значительно выше. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.

Так, самый высокий показатель распространённости психических расстройств и расстройств поведения, среди которых шизофрения, умственная отсталость и другие, в 2019 году зафиксирован на Чукотке — 9922,9 случая на 100 тысяч населения.

Следом идёт Алтайский край — 6638,6 и Еврейская автономная область — 6214,6 случая. Помимо них в первую десятку вошли Курганская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Кировская, Орловская и Тверская области — во всех не более шести тысяч случаев на сто тысяч населения.

При этом самые низкие показатели статистики наблюдаются в Чечне — 1411,9, Москве — 2022,5, Ингушетии — 2067,8, Севастополе — 2313,3, Северной Осетии — 2454,5 случая на сто тысяч населения. Также невысокие показатели распространённости психических расстройств и расстройств поведения наблюдаются в Кабардино-Балкарии — 2482,5, Самарской области — 2914 и ХМАО — 3052,1 случая.