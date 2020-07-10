Опрос: Лицемерие больше всего раздражает россиян в коллегах по работе

Согласно результатам исследования сервиса по подбору персонала "Работа.ру", наиболее негативными качествами в коллегах россияне считают лицемерие и интриганство.
Сообщается, что опрос был проведён в этом месяце, в нём приняли участие более четырёх тысяч человек из всех регионов России. Уточняется, что респонденты могли выбрать не более трёх вариантов ответа.
— На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — их выбрали 40% опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34%, — передаёт РИА "Новости".
В тройку самых раздражающих качеств коллег по работе вошло также неуважительное отношение к чужому труду (33%). Ещё 32% респондентов выделили непрофессионализм. Первую пятёрку антирейтинга замкнула безответственность — её указали 23% опрошенных россиян.
Наименее раздражающими для участников опроса оказались такие качества коллег, как конфликтность (20%), лень (15%), узость кругозора (13%), непунктуальность (9%), плохие манеры (7%) и вредные привычки (5%). В варианте "другое" 3% опрошенных чаще всего говорили о том, что у них нет жалоб на коллег и они работают в хорошем коллективе.