Опрос: Лицемерие больше всего раздражает россиян в коллегах по работе

Согласно результатам исследования сервиса по подбору персонала "Работа.ру", наиболее негативными качествами в коллегах россияне считают лицемерие и интриганство.

Сообщается, что опрос был проведён в этом месяце, в нём приняли участие более четырёх тысяч человек из всех регионов России. Уточняется, что респонденты могли выбрать не более трёх вариантов ответа.

— На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — их выбрали 40% опрошенных. Второе место заняли сплетни и интриги — 34%, — передаёт РИА "Новости".

В тройку самых раздражающих качеств коллег по работе вошло также неуважительное отношение к чужому труду (33%). Ещё 32% респондентов выделили непрофессионализм. Первую пятёрку антирейтинга замкнула безответственность — её указали 23% опрошенных россиян.