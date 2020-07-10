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В Башкирии неизвестные убили 100-летнего ветерана ВОВ, пытаясь ограбить его

По словам местных жителей, долгое время он жил один после смерти жены.

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Фото © VK / Зухра Гордиенко

В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Трагедия произошла в тот момент, когда его пытались ограбить. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила глава районной администрации Зухра Гордиенко.

При этом она не привела каких-либо подробностей случившегося, отметив, что на месте происшествия работают сотрудники МВД.

В комментариях местные жители отмечают, что после смерти жены Иван Николаевич жил один и никого не хотел видеть рядом. К нему был приставлен социальный работник, иногда за ним приглядывали соседи.

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