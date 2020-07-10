В Башкирии неизвестные убили 100-летнего ветерана ВОВ, пытаясь ограбить его

В Кигинском районе Башкирии неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова. Трагедия произошла в тот момент, когда его пытались ограбить. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщила глава районной администрации Зухра Гордиенко.

При этом она не привела каких-либо подробностей случившегося, отметив, что на месте происшествия работают сотрудники МВД.