Роспотребнадзор попросили поскорее открыть детские оздоровительные лагеря

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову рассмотреть предложение о возобновлении работы детских оздоровительных лагерей раньше, чем предусматривается нынешними рекомендациями ведомства. Об этом сообщает "Российская газета".

— Продление ограничений приведёт к крупным затратам, что потребует принятия дополнительного пакета мер поддержки, — приводит издание текст его письма.

Титов указывает, что летний сезон отдыха и оздоровления и так длится всего три месяца, а с учётом того, что один из них уже оказался не реализован, рентабельность всей отрасли стремится к нулю. В связи с этим он предлагает перенести открытие детских лагерей с третьего на второй этап возобновления деятельности предприятий, но при этом сохранить жёсткие санитарные требования в них.

Он отмечает, что в нынешней ситуации детским оздоровительным учреждениям приходится поддерживать состояние готовности в ожидании разрешения на работу, что, в свою очередь, влечёт за собой неоправданные затраты на содержание помещений, закупку продуктов питания и выплату зарплаты временному персоналу.