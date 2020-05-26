В Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве 101-летнего ветерана ВОВ

В Тамбовской области 46-летнего жителя села Тулиновка задержали по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщает СКР по региону. Пожилого мужчину нашли 26 мая в его доме с признаками насильственной смерти. Также там обнаружили родственницу погибшего в бессознательном состоянии.

Сотрудники регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство". По версии следствия, подозреваемый проник в дом ветерана, разбив окно. Он нанёс пенсионеру несколько ударов в голову. Затем, увидев, что хозяин в доме не один, мужчина ударил топором и находившуюся там внучку ветерана. После этого он скрылся. От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а его 38-летнюю родственницу госпитализировали.

Мужчину задержали. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей.