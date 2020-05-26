Лавров ответил на обвинения США об ограничении полётов над Калининградской областью

В Договоре по открытому небу, ограничивая полёты над Калининградской областью, Россия действовала абсолютно зеркально Соединённым Штатам. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. США ограничили полёты над Аляской, однако об этом никто не вспоминает.

— Мы ограничили дальность полётов над Калининградской областью с учётом её географических особенностей и используя созданный американцами прецедент в отношении Аляски. И Калининградская область, и Аляска являются полуэксклавами, и мы исходили из того, что это абсолютно вытекает из географического положения Калининградской области и Аляски, — цитирует министра РИА "Новости".

Лавров добавил, что, как и в случае с Аляской, Россия установила над Калининградской областью максимальную дальность полёта, однако при сопоставлении этих территорий получается, что за один полёт над российским регионом США могут изучить до 98% его территории в то время, как российские военные за один наблюдательный полёт над северным регионом Америки смогут получить изображения лишь 3% территорий.