Россия и США договорились о встрече по безопасности в космосе

Помощник американского госсекретаря Кристофер Форд и посол РФ в США Анатолий Антонов достигли договорённости о проведении встречи рабочих групп по вопросам космической безопасности.

Как сообщает Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению на своей странице в "Твиттере", встреча запланирована на конец июля.

Кроме того, Форд также пригласил на новый раунд переговоров по стратегической безопасности заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

Сам замминистра российского внешнеполитического ведомства ранее сообщал, что проведение экспертных консультаций РФ и США по стратегической стабильности должно состояться в середине июля.