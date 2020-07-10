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Россия и США договорились о встрече по безопасности в космосе

Кроме того, американцы пригласили на новый раунд переговоров по стратегической безопасности замглавы МИД РФ Рябкова.

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Фото © ТАСС / Zuma

Помощник американского госсекретаря Кристофер Форд и посол РФ в США Анатолий Антонов достигли договорённости о проведении встречи рабочих групп по вопросам космической безопасности.

Как сообщает Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению на своей странице в "Твиттере", встреча запланирована на конец июля.

Кроме того, Форд также пригласил на новый раунд переговоров по стратегической безопасности заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

Сам замминистра российского внешнеполитического ведомства ранее сообщал, что проведение экспертных консультаций РФ и США по стратегической стабильности должно состояться в середине июля.

Стоит отметить, что последняя российско-американская встреча по вопросам стратегической безопасности прошла в Вене 22–23 июня. На ней Россию представлял Рябков, а США — спецпосланник президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. В ходе переговоров обсуждалось продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), а также поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД.

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