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Под Томском задержали подозреваемого в убийстве двух егерей в заимке экс-префекта Москвы

Им оказался 42-летний местный житель.

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В Томской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух егерей на Хардиковой заимке. Об этом сообщает Управление Росгвардии по региону.

Отмечается, что следственные органы совместно с полицией установили личность подозреваемого, после чего провели задержание. Арестованным оказался 42-летний томич.

В данный момент проводятся все необходимые действия, которые направлены на сбор доказательств о причастности подозреваемого к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в мае этого года в Томской области сожгли заимку бывшего префекта Северного административного округа Москвы Юрия Хардикова. Кроме того, были обнаружены тела с огнестрельными ранениями двух егерей.

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