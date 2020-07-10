Под Томском задержали подозреваемого в убийстве двух егерей в заимке экс-префекта Москвы

В Томской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве двух егерей на Хардиковой заимке. Об этом сообщает Управление Росгвардии по региону.

Отмечается, что следственные органы совместно с полицией установили личность подозреваемого, после чего провели задержание. Арестованным оказался 42-летний томич.

В данный момент проводятся все необходимые действия, которые направлены на сбор доказательств о причастности подозреваемого к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.