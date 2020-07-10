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Трамп собирается снизить цену на лекарства для американцев

Однако когда это будет сделано, пока не уточняется.

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Фото © ТАСС / AP

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует подписать три указа, которые позволят снизить стоимость лекарств, отпускаемых по рецепту специалиста. Об этом в эфире телеканала Fox Business сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

Президент намерен издать три исполнительных указа, благодаря которым американцы в среднем будут платить меньшую стоимость за лекарства, отпускаемые по рецепту, — отметил он.

Однако Медоуз не уточнил, когда конкретно американский лидер собирается подписать данные документы.

Стоит отметить, что тема здравоохранения в Америке часто становится актуальной на фоне предстоящих выборов президента страны. Как сообщается, одним из ключевых вопросов, на который обращают внимание голосующие американцы, является отношение кандидатов на пост главы государства к проблеме цены на лекарства, отпускаемые по рецепту врача.

Напомним, выборы американского президента намечены на 3 ноября. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий президент страны Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

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