Трамп собирается снизить цену на лекарства для американцев

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует подписать три указа, которые позволят снизить стоимость лекарств, отпускаемых по рецепту специалиста. Об этом в эфире телеканала Fox Business сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

— Президент намерен издать три исполнительных указа, благодаря которым американцы в среднем будут платить меньшую стоимость за лекарства, отпускаемые по рецепту, — отметил он.

Однако Медоуз не уточнил, когда конкретно американский лидер собирается подписать данные документы.

Стоит отметить, что тема здравоохранения в Америке часто становится актуальной на фоне предстоящих выборов президента страны. Как сообщается, одним из ключевых вопросов, на который обращают внимание голосующие американцы, является отношение кандидатов на пост главы государства к проблеме цены на лекарства, отпускаемые по рецепту врача.