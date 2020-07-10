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Море во Владивостоке затянуло загадочной маслянистой пеной — фото

Отмечается, что нефтепродуктами вещество не пахнет.

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Фото © ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

Во Владивостоке прибрежную линию в районе Спортивной набережной затянуло пеной и маслянистой плёнкой неизвестного происхождения. Об этом сообщает ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Нефтепродуктами это вещество не пахнет, но на ощупь склизкое, – говорится в сообщении.

По данным специалистов, данное явление может иметь естественную природу и образовываться в результате смешения пресной и морской воды при наличии большого количества органики.

Фото © ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

Такое большое её количество может быть связано с тем, что после дождей был хороший вынос с рек, — рассказал главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии ФГБУН "Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН" Владимир Раков.

Он отмечает, что в воде, которая поступает из пресных источников, много грязи, вместе с ней в море поступают бытовые стоки канализации и свалок. Всё вместе это образует склизкую на ощупь грязно-серую пену. Однако он уточнил, что для точного установления причин необходим анализ воды.

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