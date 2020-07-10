В Пентагоне вновь заявили о "контактах" России с экстремистами в Афганистане

Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о том, что Россия якобы "вовлечена в ситуацию в Афганистане" и действует на территории этой страны через контакты с экстремистской группировкой "Сеть Хаккани" и связанным с ней террористическим движением "Талибан"*. Об этом он сообщил на слушаниях в Комитете по делам ВС палаты представителей конгресса США.

— Мы годами знали, что Россия была вовлечена в ситуацию в Афганистане в интересах своей национальной безопасности. Россия не наш друг, и их участие [в этой ситуации] вызывает беспокойство. Мы внимательно следили за этим и принимаем соответствующие меры, — подчеркнул американский генерал.

По мнению Милли, помимо России в ситуации вокруг Афганистана участвуют Китай, Пакистан и Иран.

— Россия — одна из этих сторон. Она занималась этим годы. <...> И они занимаются этим через "Талибан", "Хаккани" и другие группировки, — заявил генерал.

Милли также прокомментировал информацию в СМИ о том, что Россия якобы платит боевикам в Афганистане за убийства американских военнослужащих. По словам генерала США, "они собираются докопаться до сути этих вознаграждений", при этом добавив, что на данный момент ими "не установлены причинно-следственные связи между [предполагаемой] российской программой вознаграждений и потерями среди американских военных".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что Россия на протяжении десяти лет поставляет в Афганистан стрелковое оружие, которое ставит под угрозу жизни военнослужащих Америки. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставки вооружения из России в Афганистан шли "только законному Правительству Афганистана", а не боевикам движения "Талибан".

Напомним, ранее издание New York Times со ссылкой на источники в разведке опубликовало статью, в которой говорилось, что Россия якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Позднее газета назвала посредника в "сговоре" России с террористической группировкой. В Белом доме усомнились в правдивости публикации. Дональд Трамп сообщил, что разведка США признала фейком данную информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о "сговоре" "чушью собачьей".