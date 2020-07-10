Около 40% россиян мечтают переехать в загородный дом из-за коронавируса

На фоне распространения коронавирусной инфекции в мире в России резко увеличилось число людей, желающих переехать жить в загородный дом. Об этом со ссылкой на исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМа сообщают "Известия".

К слову, 17% опрошенных признались, что на фоне пандемии для них стало менее привлекательным жильё в квартире многоэтажного дома. Подобная ситуация, как отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, может помочь развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с условием создания комфортных условий для девелоперов.

Однако доля таковых строений мала, так как в России отсутствуют типовые проекты и подходы для строительства частных домов. Выгоднее и процентная ставка займа на приобретение квартиры (6,5%), нежели на покупку своего дома (8–15%).